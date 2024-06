K+S Aktie News: K+S am Montagnachmittag auf grünem Terrain

K+S im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 13,75 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 13,75 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,92 EUR an. Bei 13,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 717.383 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,48 EUR erreichte der Titel am 21.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 34,41 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,16 EUR am 06.02.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,221 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,13 EUR.

K+S gewährte am 14.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte K+S ein EPS von 1,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 974,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,357 EUR je Aktie aus.

