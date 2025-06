K+S Aktie News: K+S am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 16,28 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 16,28 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 16,21 EUR. Bei 16,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 200.046 K+S-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,23 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 63,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,130 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 13,49 EUR je K+S-Aktie an.

K+S gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 0,10 EUR je Aktie eingenommen. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 964,70 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

K+S wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 13.08.2026.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,401 EUR je Aktie.

