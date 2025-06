K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 16,38 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 16,38 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 16,39 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 16,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.650 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 0,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,12 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,130 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,49 EUR für die K+S-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 13.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,36 Prozent zurück. Hier wurden 964,70 Mio. EUR gegenüber 988,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,401 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

