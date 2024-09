K+S Aktie News: K+S am Dienstagvormittag kaum verändert

K+S im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Kaum Ausschläge verzeichnete die K+S-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 10,62 EUR.

Die K+S-Aktie zeigte sich um 09:00 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 10,62 EUR an der Tafel. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,62 EUR. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,62 EUR aus. Bei 10,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.725 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.09.2023 bei 18,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 1,74 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,114 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 12,67 EUR.

Am 14.08.2024 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,81 Prozent auf 873,80 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,486 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

