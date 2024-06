K+S Aktie News: K+S gibt am Mittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 13,17 EUR.

Die K+S-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 13,17 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 13,13 EUR. Mit einem Wert von 13,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 327.623 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,33 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,16 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 7,67 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,221 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 15,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 14.03.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte K+S ein EPS von 1,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,29 Prozent zurück. Hier wurden 974,00 Mio. EUR gegenüber 1,19 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 14.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von K+S.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,357 EUR in den Büchern stehen haben wird.

