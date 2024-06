K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 13,25 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 13,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 13,13 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 495.195 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 21.07.2023 markierte das Papier bei 18,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 39,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,16 EUR ab. Abschläge von 8,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,221 EUR belaufen. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 15,13 EUR.

K+S ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,29 Prozent auf 974,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 14.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2024 0,357 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

