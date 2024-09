K+S Aktie News: K+S am Mittwochmittag kaum verändert

Notierung im Blick

Die Aktie von K+S zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 10,28 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:35 Uhr bei 10,28 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 10,29 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 10,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,18 EUR. Bisher wurden heute 56.899 K+S-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.09.2023 auf bis zu 18,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 75,86 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,13 EUR am 03.09.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 1,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,114 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 12,67 EUR.

K+S gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 873,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,81 Prozent gesteigert.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,486 EUR je K+S-Aktie.

