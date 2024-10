K+S Aktie News: K+S gibt am Freitagmittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 11,15 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 11,15 EUR. Bei 11,15 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,30 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 96.911 Stück gehandelt.

Am 17.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,19 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 54,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 10,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,113 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 11,32 EUR.

K+S veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 873,80 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte K+S einen Umsatz von 825,80 Mio. EUR eingefahren.

K+S wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,257 EUR im Jahr 2024 aus.

