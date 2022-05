K+S Aktie News: K+S tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Um 05.05.2022 16:22:00 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 32,39 EUR ab. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 32,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 569.950 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2022 bei 36,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.05.2021 (9,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 251,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 25,72 EUR angegeben.

Am 10.03.2022 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,81 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 64,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.069,40 EUR umgesetzt, gegenüber 651,50 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2022 veröffentlicht. Am 09.05.2023 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,46 EUR fest.

