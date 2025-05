K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 15,50 EUR zu.

Um 15:49 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 15,50 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,52 EUR an. Mit einem Wert von 15,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 274.787 K+S-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2025 bei 15,69 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 35,66 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,41 EUR.

Am 13.03.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 0,22 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,02 Prozent auf 925,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 974,00 Mio. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 19.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,238 EUR fest.

