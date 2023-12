K+S Aktie News: K+S steigt am Dienstagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 13,55 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 13,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 13,61 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 521.119 K+S-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 71,13 Prozent wieder erreichen. Bei 13,28 EUR fiel das Papier am 05.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 1,99 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,46 EUR je K+S-Aktie an.

Am 14.11.2023 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von 2,28 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 880,80 EUR – eine Minderung von 40,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.470,00 EUR eingefahren.

Am 14.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,923 EUR je K+S-Aktie.

