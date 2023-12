K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 13,32 EUR abwärts.

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,8 Prozent auf 13,32 EUR ab. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 13,31 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,40 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 30.894 Aktien.

Bei einem Wert von 23,18 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,09 Prozent hinzugewinnen. Bei 13,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 0,04 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,46 EUR je K+S-Aktie an.

Am 14.11.2023 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 825,80 EUR im Vergleich zu 1.470,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,923 EUR je K+S-Aktie belaufen.

