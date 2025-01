K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 11,32 EUR.

Das Papier von K+S legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 11,32 EUR. Kurzfristig markierte die K+S-Aktie bei 11,39 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,33 EUR. Bisher wurden heute 9.350 K+S-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,15 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 25,31 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,97 EUR am 10.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,209 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,41 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 18.11.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,15 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 866,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 880,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,218 EUR je Aktie.

