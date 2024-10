K+S Aktie News: K+S kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

K+S im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,05 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die K+S-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 11,05 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,14 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 11,05 EUR. Bei 11,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 15.357 Stück.

Am 17.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,19 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,97 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,113 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,32 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 14.08.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte K+S ebenfalls -0,24 EUR je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 873,80 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte K+S einen Umsatz von 825,80 Mio. EUR eingefahren.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von K+S rechnen Experten am 13.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,257 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

