K+S Aktie News: K+S am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Um 04:22 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 21,74 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 21,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,31 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 352.357 K+S-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,45 EUR) erklomm das Papier am 19.04.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.11.2021 bei 13,41 EUR. Mit Abgaben von 62,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 29,00 EUR angegeben.

Am 11.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.509,90 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 127,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 664,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 16.11.2023 dürfte K+S die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2022 8,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Nutrien-Aktie fällt zweistellig: K+S-Mitbewerber Nutrien passt Gewinnziel nach unten an

K+S-Aktie legt zu: Verbundwerk Werra soll Neuausrichtung erhalten - BUND kritisiert Ankündigungen

K+S-Aktie stärker: UBS hebt Kursziel für K+S an - IG BCE fordert Inflationsausgleich für Kali- und Steinsalzindustrie

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S