K+S Aktie News: K+S am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 10,73 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,9 Prozent auf 10,73 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 10,71 EUR. Bei 10,77 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 29.381 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2024 auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 9,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 7,02 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,209 EUR je K+S-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,41 EUR aus.

K+S ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 880,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 866,20 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2024 0,218 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

