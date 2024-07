K+S Aktie News: K+S verliert am Dienstagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 11,59 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 11,59 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 11,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,70 EUR. Zuletzt wechselten 266.602 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.07.2023 bei 18,48 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2024 bei 11,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,21 Prozent.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,220 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,96 EUR je K+S-Aktie aus.

K+S veröffentlichte am 13.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,38 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 988,00 Mio. EUR im Vergleich zu 1,19 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,354 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

