K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Die Aktie von K+S zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 16,15 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 16,15 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 16,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56.132 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 5,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 61,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,139 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,89 EUR aus.

K+S veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,36 Prozent auf 964,70 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 988,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. K+S dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,443 EUR je K+S-Aktie.

