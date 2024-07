K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 11,57 EUR ab.

Die K+S-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 11,57 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 11,51 EUR. Mit einem Wert von 11,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 229.068 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 18,48 EUR markierte der Titel am 21.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Bei 11,45 EUR fiel das Papier am 08.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,212 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,96 EUR für die K+S-Aktie.

Am 13.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 988,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,351 EUR in den Büchern stehen haben wird.

