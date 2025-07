K+S Aktie News: K+S wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 15,88 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,5 Prozent auf 15,88 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 15,83 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,11 EUR. Zuletzt wechselten 163.442 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2025 markierte das Papier bei 17,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 6,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,139 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 14,89 EUR angegeben.

Am 13.05.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 964,70 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 988,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte K+S am 12.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,443 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor 10 Jahren gekostet

Die Expertenmeinungen zur K+S-Aktie im Juni 2025