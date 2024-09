K+S Aktie News: K+S am Dienstagnachmittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 10,18 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 10,18 EUR. Bei 10,16 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 244.618 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 43,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,13 EUR. Dieser Wert wurde am 03.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 0,44 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,114 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,67 EUR je K+S-Aktie aus.

K+S gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 873,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte K+S am 14.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von K+S rechnen Experten am 13.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,275 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich leichter

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor einem Jahr angefallen