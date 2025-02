K+S Aktie News: K+S am Nachmittag im Bullenmodus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von K+S zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 13,09 EUR nach oben.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 5,7 Prozent im Plus bei 13,09 EUR. Die K+S-Aktie legte bis auf 13,09 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 740.607 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 13,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 31,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,204 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,32 EUR.

Am 18.11.2024 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 866,20 Mio. EUR, gegenüber 880,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,66 Prozent präsentiert.

K+S wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen. Am 12.03.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,222 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

