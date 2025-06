K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von K+S. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 16,09 EUR zu.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 16,09 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 16,49 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 584.842 K+S-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,77 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 61,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,130 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,91 EUR je K+S-Aktie aus.

K+S ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 0,10 EUR je Aktie eingenommen. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 964,70 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte K+S am 12.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2025 0,424 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor einem Jahr verdient

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 10 Jahren verloren

K+S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats