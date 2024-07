K+S Aktie News: K+S verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

So entwickelt sich K+S

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die K+S-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 11,64 EUR.

Die K+S-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,64 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,75 EUR. Bei 11,59 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 11,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 61.225 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,72 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,45 EUR am 08.07.2024. Mit einem Kursverlust von 1,63 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,212 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,96 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 13.05.2024 hat K+S die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 988,00 Mio. EUR – eine Minderung von 17,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,19 Mrd. EUR eingefahren.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von K+S rechnen Experten am 14.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2024 0,351 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

