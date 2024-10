K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 10,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 10,84 EUR. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,79 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 10,89 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 87.739 K+S-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,19 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 58,58 Prozent wieder erreichen. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,113 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 10,98 EUR.

Am 14.08.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent auf 873,80 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von K+S wird am 14.11.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,254 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

