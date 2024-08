K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Abschlägen

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 11,39 EUR ab.

Um 11:47 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 11,39 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 11,32 EUR. Bei 11,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 83.056 K+S-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,32 EUR) erklomm das Papier am 12.08.2023. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 37,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 1,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,219 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 14,81 EUR angegeben.

K+S ließ sich am 13.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. K+S hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,24 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,64 Prozent auf 988,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die K+S-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.08.2025.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,299 EUR je Aktie.

