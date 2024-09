K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Vormittag stärker

So entwickelt sich K+S

Die Aktie von K+S zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 10,30 EUR zu.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 10,30 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 10,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,29 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.993 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,06 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,29 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 9,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,114 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,41 EUR.

K+S ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte K+S ebenfalls -0,24 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 825,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 873,80 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 13.11.2025 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,268 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Dienstagshandel mit Verlusten

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich leichter