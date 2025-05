K+S Aktie News: K+S am Vormittag im Minus

So bewegt sich K+S

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 14,80 EUR.

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 14,80 EUR. Die K+S-Aktie sank bis auf 14,71 EUR. Bei 15,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64.199 K+S-Aktien.

Bei 15,84 EUR erreichte der Titel am 12.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,62 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,101 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,77 EUR an.

Am 13.03.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 925,10 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 974,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,255 EUR je K+S-Aktie.

