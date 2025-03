K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 13,57 EUR nach oben.

Das Papier von K+S konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 13,57 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 13,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,17 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 592.971 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,15 EUR erreichte der Titel am 06.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 11,64 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,51 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,216 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,32 EUR für die K+S-Aktie.

Am 18.11.2024 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR gegenüber -0,26 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 866,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,66 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte K+S am 13.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2026 erwartet.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,215 EUR je Aktie.

