K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 10,69 EUR.

Um 11:43 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 10,69 EUR ab. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 10,69 EUR. Bei 10,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 62.797 K+S-Aktien gehandelt.

Am 17.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,19 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 9,97 EUR. Abschläge von 6,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 10,98 EUR angegeben.

Am 14.08.2024 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 873,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,81 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 13.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,261 EUR je K+S-Aktie.

