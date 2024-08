K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 11,26 EUR.

Die K+S-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 11,26 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 11,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,32 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.319 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,07 EUR) erklomm das Papier am 07.09.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Am 13.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 0,49 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,146 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 14,46 EUR.

Am 13.05.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als K+S mit -0,24 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 988,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 825,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,293 EUR je K+S-Aktie.

