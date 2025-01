K+S Aktie News: K+S am Mittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 11,55 EUR nach oben.

Um 11:46 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 11,55 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,69 EUR an. Bei 11,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 115.112 Stück.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,15 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 23,80 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,97 EUR am 10.09.2024. Mit einem Kursverlust von 13,62 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,209 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,41 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 18.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 866,20 Mio. EUR – eine Minderung von 1,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 880,80 Mio. EUR eingefahren.

K+S wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2024 0,217 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

