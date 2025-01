K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit Verlusten

Kurs der K+S

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 11,38 EUR abwärts.

Um 15:51 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 11,38 EUR. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 11,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 253.193 K+S-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 15,15 EUR. 33,19 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,209 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 10,41 EUR angegeben.

Am 18.11.2024 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,66 Prozent auf 866,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 880,80 Mio. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte K+S am 13.03.2025 präsentieren. Am 12.03.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2024 0,217 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

