K+S Aktie News: K+S am Vormittag höher

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 11,62 EUR.

Das Papier von K+S konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 11,62 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,64 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 44.140 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 15,15 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 30,38 Prozent wieder erreichen. Bei 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 14,18 Prozent Luft nach unten.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,209 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 10,41 EUR angegeben.

K+S ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 866,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 880,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

K+S wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,217 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

