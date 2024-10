K+S Aktie News: K+S wird am Mittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 10,49 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 10,49 EUR. Die K+S-Aktie sank bis auf 10,39 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.117 K+S-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 17,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Am 10.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,94 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,115 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,98 EUR an.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 873,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 825,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte K+S am 14.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2024 0,239 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

