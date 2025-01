K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Blick auf K+S-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 11,51 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 11,51 EUR. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 11,51 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,50 EUR. Zuletzt wechselten 8.149 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 15,15 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2024 bei 9,97 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 15,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,209 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 10,41 EUR.

K+S veröffentlichte am 18.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 866,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 880,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. K+S dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,217 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

