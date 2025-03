K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 12,82 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 2,7 Prozent auf 12,82 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 12,80 EUR. Mit einem Wert von 13,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 80.458 K+S-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,15 EUR) erklomm das Papier am 06.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,22 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,18 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,058 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,32 EUR.

K+S ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 866,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 974,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,093 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

