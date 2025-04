K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Verlusten

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 13,56 EUR nach.

Um 11:43 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 13,56 EUR ab. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 13,52 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 106.546 K+S-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,56 EUR an. 7,37 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,095 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 12,72 EUR.

K+S veröffentlichte am 13.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,02 Prozent auf 925,10 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 974,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

K+S wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,188 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel wäre eine K+S-Anlage von vor einem Jahr heute wert

K+S-Aktie stark: Stifel-Studie gibt Auftrieb

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 10 Jahren verloren