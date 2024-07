K+S Aktie News: K+S am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von K+S zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 11,83 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 11,83 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,84 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 263.564 K+S-Aktien.

Am 21.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,48 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,27 EUR. Dieser Wert wurde am 16.07.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,74 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,209 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,81 EUR je K+S-Aktie aus.

K+S ließ sich am 13.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,38 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 988,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

K+S wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,313 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

