K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Dienstagmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 10,87 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 10,87 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 10,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 133.867 K+S-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Bei einem Wert von 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Mit Abgaben von 8,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,114 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,41 EUR.

Am 14.08.2024 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 873,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die K+S-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. K+S dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,268 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX mit Abgaben

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX liegt am Freitagmittag im Plus