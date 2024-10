K+S Aktie News: K+S am Freitagvormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 10,84 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 10,84 EUR. Die K+S-Aktie legte bis auf 10,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,73 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 44.120 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.10.2023 auf bis zu 16,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,35 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 9,97 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 8,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,114 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,94 EUR für die K+S-Aktie aus.

Am 14.08.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte K+S ebenfalls -0,24 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 873,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. K+S dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2024 0,233 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

