K+S Aktie News: K+S verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von K+S. Bei der K+S-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 12,39 EUR.

Im XETRA-Handel kam die K+S-Aktie um 15:40 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 12,39 EUR. Den Tageshöchststand markierte die K+S-Aktie bei 12,46 EUR. Die K+S-Aktie sank bis auf 12,29 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 165.673 K+S-Aktien.

Bei 18,48 EUR markierte der Titel am 21.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 18.06.2024 Kursverluste bis auf 12,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,221 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,13 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 14.03.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 1,38 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 974,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. K+S dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2024 0,357 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich leichter