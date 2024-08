K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 11,11 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,3 Prozent auf 11,11 EUR ab. Bei 11,07 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 11,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 154.483 K+S-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.09.2023 auf bis zu 18,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 62,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,07 EUR am 19.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,113 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,17 EUR an.

Am 14.08.2024 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 873,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,81 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,275 EUR je K+S-Aktie.

