K+S Aktie News: K+S verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 15,39 EUR abwärts.

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 15,39 EUR. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,36 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,39 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.862 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 12.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,84 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 2,92 Prozent Luft nach oben. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 35,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,130 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,29 EUR für die K+S-Aktie aus.

K+S ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,48 EUR. Im letzten Jahr hatte K+S einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 964,70 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die K+S-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 13.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,392 EUR je K+S-Aktie.

