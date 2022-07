K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit Einbußen

Die K+S-Aktie musste um 20.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 20,67 EUR. Bei 20,32 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,07 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 853.613 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,45 EUR erreichte der Titel am 19.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 43,29 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,92 EUR am 20.08.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 89,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,06 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 11.05.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.212,30 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 822,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. K+S dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 7,93 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie schwächer: Gipfelabdeckung von Abraumhalde behördlich genehmigt

Hot Stocks heute: Der Druck könnte vom Terminmarkt kommen - Aktien mit Potenzial: Siltronic und K+S

K+S-Aktie springt an: K+S arbeitet mit Cinis Fertilizer zusammen - Zugriff auf Kaliumsulfat aus Skandinavien

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S