K+S Aktie News: K+S am Vormittag verlustreich

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 11,33 EUR.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 11,33 EUR. Die K+S-Aktie sank bis auf 11,31 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.444 K+S-Aktien.

Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Mit einem Zuwachs von 33,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 11,99 Prozent sinken.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,209 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,23 EUR für die K+S-Aktie.

K+S ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 866,20 Mio. EUR – eine Minderung von 1,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 880,80 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.03.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,217 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

