K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Freitagmittag freundlich

K+S im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 12,48 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 12,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die K+S-Aktie bei 12,48 EUR. Bei 12,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 316.772 Stück.

Bei 18,48 EUR erreichte der Titel am 21.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 48,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,14 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,221 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,13 EUR an.

K+S ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 974,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,19 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,357 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich leichter