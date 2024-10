K+S Aktie News: K+S am Montagvormittag höher

K+S im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 11,02 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,2 Prozent auf 11,02 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 11,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,89 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.280 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,61 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 33,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 10,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,114 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,94 EUR für die K+S-Aktie aus.

K+S gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 873,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,81 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte K+S am 14.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 13.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2024 0,233 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag freundlich

Börse Frankfurt: So steht der MDAX am Freitagmittag

XETRA-Handel: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen