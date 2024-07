K+S Aktie News: K+S gewinnt am Mittag

K+S im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von K+S. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 12,01 EUR zu.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 12,01 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 12,09 EUR. Bei 11,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 94.151 K+S-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 18,47 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2023). Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 34,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.07.2024 bei 11,27 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 6,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,221 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,81 EUR.

K+S ließ sich am 13.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,38 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 988,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,19 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,315 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

