K+S Aktie News: K+S am Mittag fester

Um 12:22 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 21,76 EUR zu. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,92 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,36 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 159.060 Aktien.

Bei 36,45 EUR markierte der Titel am 19.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 40,30 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.08.2021 bei 11,32 EUR. Abschläge von 92,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,69 EUR für die K+S-Aktie aus.

K+S ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 83,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.509,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 822,00 EUR in den Büchern gestanden.

K+S wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 16.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,18 EUR je K+S-Aktie.

